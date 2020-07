Come disinstallare il nuovo Edge da Windows 10

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-07-2020] Commenti

Si può dire con una certa sicurezza che tentare di resistere la nuovo Edge sia una battaglia persa in partenza, dato che dal punto di vista di Microsoft il vecchio è ormai morto e sepolto.

Non è certo un caso se da qualche tempo in qua il browser sta arrivando sui computer degli utenti di Windows 7, 8 e 10 tramite Windows Update, che lo vogliano oppure no.

Una volta che Edge s'è installato attraverso Windows Update, non c'è modo di levarlo per tornare alla versione precedente. Per essere più precisi, non c'è modo di disinstallarlo usando la schermata della Impostazioni.

Esiste tuttavia un metodo che permette di compiere l'operazione usando il Prompt dei Comandi.

La prima cosa da fare è avviare il Prompt stesso con i privilegi di Amministratore. Quindi bisogna usare il comando cd per entrare nella directory in cui si trova installata la versione corrente di Edge.

Per esempio, se la versione di Edge è la 83.0.478.58, il comando da dare sarà:

cd C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\83.0.478.58\

Una volta entrati nella directory corretta sarà necessario dare il comando per la disinstallazione:

setup.exe --uninstall --system-level --verbose-logging --force-uninstall

Così facendo il nuovo Edge sarà rimosso e quello vecchio ripristinato. Chiaramente sarà utile evitare che Windows provveda a un nuovo aggiornamento del browser, vanificando il lavoro svolto.

Ciò si ottiene aggiungendo una chiave al Registro di Sistema.

Tutto ciò che si deve fare a questo scopo è aprire il Blocco Note e scrivere al suo interno poche righe:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EdgeUpdate] "DoNotUpdateToEdgeWithChromium"=dword:00000001

Il file andrà salvato con un nome a piacere ma avendo cura di adoperare l'estensione .reg; BlockAutoEdge.reg andrà benissimo.

L'ultimo passo consiste nel fare doppio clic sul file appena creato e dare il proprio assenso alla richiesta di Windows.

Edge così non verrà più aggiornato, almeno fino a quando Microsoft non deciderà che è tempo di ignorare quella chiave e forzare l'update a tutti i computer con Windows.