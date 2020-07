Windows 10 e l'aggiornamento che risolve tutti i bug

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-07-2020] Commenti (4)

Utenti di Windows 10, gioite. Tutti i problemi che vi hanno afflitto negli ultimi tempi, specialmente se avete installato la versione 2004, stanno per sparire.

Potrete dire addio alle difficoltà con le stampanti, ai riavvii imprevisti e forzati, e ai malfunzionamenti di OneDrive, e le stampanti virtuali per creare i Pdf torneranno a funzionare.

Tutto ciò promette Microsoft grazie agli aggiornamenti KB4565503 per Windows 10 2004 e KB4565483 per Windows 10 1903/1909: con l'installazione di questi update tutti i vecchi bug dovrebbero sparire.

In teoria, quindi, non c'è ragione per non aprire Windows Update e verificare di avere un sistema aggiornato all'ultimissima patch.

Non solo: con questi aggiornamenti vengono rimossi molti dei blocchi che impedivano il passaggio alla versione 2004 di Windows 10 e che erano stati impostati da Microsoft al rilevamento di certe incompatibilità tra l'edizione più recente di Windows e la configurazione del computer.

Molti utenti si vedranno quindi proporre il passaggio al May 2020 Update, e la transizione dovrebbe essere molto meno traumatica rispetto a quella affrontata da chi ha provveduto al medesimo passaggio già da settimane.