Da Microsoft una tastiera wireless con tasto misterioso a forma di cuore

Stando alle indiscrezioni raccolte da WalkingCat, Microsoft starebbe per annunciare una nuova tastiera senza fili, che dalle prime immagini somiglia in maniera sospetta alla Magic Keyboard di Apple.

Non è però tanto questa somiglianza a fare discutere, quanto una lieve riorganizzazione dei tasti posti nella zona inferiore destra della tastiera stessa.

In luogo del tasto Menu, apparso nei primi anni '90 insieme al tasto Windows, c'è un tasto dal simbolo misterioso: un rettangolo sul quale è sovrimpresso, nell'angolo superiore destro, un cuore.

Quale sia la funzione di questo tasto può per ora soltanto essere oggetto di speculazioni. Forse si tratta di una scorciatoia per l'inserimento delle emoji? Ma allora perché non mettere qualcosa di maggiormente riconoscibile, come una faccina sorridente?

Altri suggeriscono che si possa trattare di un tasto dedicato ai nuovi Appunti di Windows, che nella prossima versione saranno arricchiti di funzionalità inedite (tra cui un più robusto supporto alla cronologia).

Microsoft al momento tace. Verrebbe da chiederle non solo a che serva il nuovo tasto ma anche se il tasto Menu, che a suo tempo lei stessa ha tanto insistito per inserire, sia davvero così poco usato da meritare la sparizione.

Probabilmente per dissipare i dubbi dovremo attendere l'annuncio ufficiale.

Nell'attesa possiamo rassicurare quanti vedendo la tastiera si fossero chiesti che fine abbia fatto il tastierino numerico affermando che esso è ancora presente anche in questo modello, ma è separato dalla tastiera principale: l'idea è che ciò consenta una maggiore flessibilità nell'organizzazione del piano di lavoro.