Word 365 ha imparato a fare il dettato

Ora è in grado di trascrivere sia registrazioni che conversazioni in tempo reale.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-08-2020] Commenti (2)

Word 365 si è appena arricchito di una funzione che farà la felicità dei giornalisti ma anche di chi si trova da "sbobinare" qualche ora di conversazione: la trascrizione delle registrazioni.

Grazie a questa possibilità si possono dettare direttamente a Word le parole da trascrivere oppure si può caricare un file audio nel cloud; il sistema provvederà a convertire il contenuto in testo scritto, riuscendo addirittura a distinguere le diverse voci in caso di più persone che parlano.

Il sistema sembra molto interessante, anche se per utilizzarlo bisogna tenere conto di diversi limiti.

Il più grosso, almeno per gli utenti italiani, consiste nel fatto che al momento è supportata soltanto la lingua inglese. I piani di Microsoft, naturalmente, prevedono per il futuro l'espansione a ulteriori lingue, ma la tempistica non è nota.

Per tutti, invece, vale il fatto che si possono trascrivere al massimo cinque ore di conversazione ogni mese e, per quanto riguarda i file audio da caricare, il limite è di 200 Mbyte per ogni upload.

Ogni informazione sull'utilizzo della funzione di trascrizione è disponibile nella pagina d'aiuto predisposta da Microsoft, anche se la versione italiana è evidentemente frutto di una traduzione automatica: laddove si legge di un altoparlante (speaker nell'originale) bisogna intendere che il riferimento sia a un parlante, ossia alla persona che sta parlando in quel momento.