LG Wing, lo smartphone con schermo rotante

L'idea di dotare uno smartphone di due schermi anziché di uno solo non è esattamente inedita, ma l'approccio scelto da LG è certamente qualcosa di raro.

Debutterà con il lancio del dispositivo al momento noto come LG Wing, in cui i due schermi sono sono affiancati, come capita normalmente, ma sovrapposti e rotanti.

A prima vista, LG Wing è uno smartphone del tutto normale, costruito secondo il fattore di forma slate. La sua particolarità sta nel fatto che lo schermo ruota di 90 gradi, svelando un secondo schermo più piccolo e sottostante, grande all'incirca la metà del primo e posto perpendicolarmente ad esso.

La prima apparizione di questo curioso smartphone si deve a un video pubblicato da Android Authority e che riportiamo in fondo all'articolo.

In esso si vede il Wing montato sul parabrezza di un'auto. Lo schermo principale, posto in verticale, il navigatore; Sullo schermo secondario ci sono invece i controlli di un lettore musicale che presto vengono sostituiti dall'applicazione telefonica nel momento in cui arriva una telefonata.

Sebbene non ci siano ancora informazioni ufficiali circa le specifiche del LG Wing, le indiscrezioni parlano di uno schermo principale da 6,8 pollici e uno schermo secondario da 4 pollici; il SoC dovrebbe invece essere un Qualcomm Snapdragon 765 o 765G.