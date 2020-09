Il foglio di carta interattivo per ricevute da firmare con un dito

Il materiale può servire anche per imballaggi smart.

Per interagire con il computer, il tablet, il telefono servono degli strumenti appositi: schermi sensibili al tocco, tastiere, mouse e via di seguito.

Un gruppo di ricercatori della Purdue University ha sviluppato una tecnologia che permette di fare la stessa cosa con un - relativamente - semplice foglio di carta.

La partenza è davvero un normalissimo pezzo di carta, o di cartone, ma un particolare processo di stampa consente di «rendere la carta repellente verso acqua, olio e polvere grazie a uno strato di molecole altamente fluorurate».

«Questa copertura omnifobica ci permette di stampare diversi strati di circuiti sulla carta evitando che l'inchiostro passi da uno strato all'altro» spiega Ramses Martinez, dell'Università.

Il risultato è un foglio su cui si possono creare delle «aree triboelettriche», ossia che generano elettricità in risposta ad eventi fisici, come la pressione di un dito, e capaci di «comunicazioni Bluetooth autoalimentate».

Di qui possono nascere fogli che integrano «sensori di pressione che non richiedono alcuna batteria esterna, dato che raccolgono l'energia dal contatto con l'utente», oppure strumenti per «facilitare l'interazione degli utenti con gli imballaggi per gli alimenti, al fine di verificare se il cibo possa essere consumato in sicurezza».

Lo stesso principio si può applicare a ricevute «che consentono ai destinatari di firmare la ricezione di un pacchetto semplicemente spostando un dito sulla scatola».

C'è di più. I video dimostrativi (che riportiamo in fondo all'articolo) realizzati dal gruppo che ha ideato questa tecnologia mostrano un foglio di carta su cui sono stampati i comandi di un lettore musicale (collegato via Bluetooth a un computer): toccando i comandi giusti il volume viene variato e la riproduzione della musica avviata o fermata.

In un'altra dimostrazione un foglietto di carta reca impresso su di sé un tastierino numerico che funziona perfettamente con il portatile cui è accoppiato sempre tramite Bluetooth.

A questo punto, naturalmente, solo la fantasia pone limite alle applicazioni che si possono realizzare. Quella, e l'arrivo della tecnologia che fa diventare interattiva la carta sul mercato a prezzi accessibili.