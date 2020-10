Windows XP, il codice trafugato è quello reale

Si può compilare ed eseguire, anche se mancano delle parti importanti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-10-2020] Commenti (2)

È davvero il codice di Windows XP quello apparso in Rete alcuni giorni fa (insieme a quello di altre versioni di Windows e Ms-Dos)?

A quanto pare sì. NTDev, sviluppatore che ha anche un canale YouTube l'ha dimostrato provando a compilarlo e a compilare anche quello di Windows Server 2003.

Ha poi pubblicato un video su YouTube per mostrare il risultato dei suoi sforzi, ma al momento in cui scriviamo il video non è più disponibile e non sappiamo se tornerà a esserlo.

In ogni caso, il codice di Windows XP non è completo. DTDev ha rilevato che mancano alcune parte fondamentali del sistema, come il file Winlog.exe e molti driver.

«Alcune parti, come il kernerl ed Explorer [Esplora Risorse, NdR], si possono compilare facilmente» ha dichiarato lo sviluppatore in un'intervista. «Ho fatto delle prove anche con alcuni programmi provenienti dal codice sorgente compilato di XP, e sembra che siano identici alle versioni di Windows messe in vendita».

Il codice di Windows Server 2003 è invece in condizioni migliori, pur mancando anch'esso di Winlogon: NTDev ha potuto compilarlo e installarlo su una macchina virtuale senza grossi problemi.

A questo punto sarebbe lecito aspettarsi una presa di posizione ufficiale, o quantomeno un commento, da parte di Microsoft, e magari anche un avvertimento sui possibili pericoli per la sicurezza che tutto ciò può comportare.

D'altra parte, si può facilmente immaginare quale sia la posizione ufficiale del gigante di Redmond per quanto riguarda eventuali falle nei suoi vecchi sistemi: un fermo invito a passare a Windows 10.