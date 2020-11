Milano, benzinai obbligati a installare colonnine per la ricarica elettrica

Entro tre anni i distributori dovranno dotarsi di almeno un punto di ricarica.

Milano crede nel successo della mobilità elettrica o, quantomeno, sta lavorando perché quel successo si concretizzi.

Il Consiglio Comunale ha infatti approvato un nuovo Regolamento per la qualità dell'aria che obbliga tutti i benzinai a installare per lo meno una colonnina di ricarica per le auto elettriche entro il 2023.

L'idea è che, se si vogliono incentivare gli automobilisti ad acquistare mezzi elettrici per muoversi in città, sia necessario fornire una rete di supporto adeguata e che, a questo scopo, il sistema più pratico sia utilizzare quelle aree che già vengono adoperate per il rifornimento dei veicoli, anche se per ora soltanto con benzina e gasolio.

I benzinai di Milano hanno tempo fino al primo gennaio 2022 per presentare il progetto in base al quale sarà installata almeno l'unica colonnina obbligatoria. Poi, i lavori veri e propri dovranno concludersi entro 12 mesi dalla presentazione.

Non tutti i benzinai hanno però a disposizione lo spazio necessario per il posizionamento delle colonnine, cui le auto in ricarica devono stare collegate per un periodo di tempo comunque certamente più lungo rispetto a quello necessario a riempire il serbatoio di idrocarburi.

Il regolamento prevede quindi la possibilità che, in caso di problemi tecnici che impediscano l'installazione là dove già si trova l'impianto di distribuzione del carburante, l'infrastruttura di rifornimento elettrico possa essere realizzata in una diversa area pubblica.