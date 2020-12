L'iPhone 12 perde la connessione all'improvviso

La vicenda ricorda fin troppo da vicino l'antennagate dell'iPhone 4.

L'iPhone 12 è disponibile ormai da qualche tempo e un numero sempre crescente di utenti ha iniziato a segnalare uno strano fenomeno: a quanto pare di tanto in tanto, senza preavviso, la connessione alla rete cellulare vacilla fino a venire persa.

Le segnalazioni arrivano dai clienti di diversi operatori e il fenomeno si verifica sia con le connessioni 4G LTE sia con le connessioni 5G: si va facendo sempre più strada quindi l'ipotesi che la radice del guaio stia nell'iPhone stesso, e non in qualche problema di un operatore.

A quanto pare, gli utenti hanno iniziato a lamentarsi di questa stranezza già verso la fine di ottobre, ma negli ultimi giorni i casi sono aumentati sensibilmente. Apple ne è informata, ma ancora non si è sbilanciata sulla faccenda.

Qualche utente ha fatto sapere che la perdita della connessione avviene nel passaggio da una cella all'altra, ma altri utenti hanno affermato di aver incontrato lo stesso problema anche quando non si stavano muovendo.

A quanto pare il segnale torna in capo a pochi minuti; in alternativa, è possibile forzare una "riconnessione" alla rete cellulare attivando la modalità Aereo e poi disattivandola (di fatto spegnendo e riaccendendo la radio interna).

Chiaramente, però, si tratta di manovre che definire scomode è decisamente riduttivo, soprattutto per chi usa l'iPhone per lavoro o comunicazioni importanti.

Per Apple la questione è poi particolarmente imbarazzante perché richiama immediatamente alla memoria il cosiddetto antennagate, che si verificò ai tempi dell'iPhone 4.

Anche allora gli utenti presero a segnalare un'attenuazione improvvisa del segnale: in quel caso, però, la colpa era da ricercarsi nel posizionamento delle antenne all'interno del corpo dell'iPhone, disposte in maniera tale che, quando lo smartphone veniva impugnato, le mani dell'utente interferivano con la ricezione.

Quando l'iPhone 12 venne presentato, tutti sottolinearono come le sue linee richiamassero proprio quelle dell'iPhone 4 e anche noi sottolineammo questo dettaglio sperando, tra il serio e il faceto, che non si ripetessero i guai con l'antenna.

Le prime settimane di servizio dell'ultimo modello di melafonino sembrano aver trasformato in una predizione quella che voleva essere solo una battuta. Confidiamo, per gli utenti, che non sia così: che l'altra volta la soluzione ufficialmente proposta da Apple per i problemi di ricezione fu «Cambiate il modo di impugnare il telefono».