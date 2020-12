Cyberpunk 2077: Linux ormai è pronto anche per i videogiochi

Grazie a Proton il gioco di CD Project Red funziona anche con il sistema del pinguino.

Cyberpunk 2077 è uno dei videogiochi più attesi degli ultimi tempi. Figlio di un processo di sviluppo molto lungo, flagellato da rinvii continui della data di lancio, finalmente è arrivato in versione per console e per Pc.

"Per Pc", nel dettaglio, significa che è disponibile per i computer con Windows 10, perché altre piattaforme non sono supportate. Eppure, Cyberpunk 2077 funziona anche sotto Linux.

A rendere possibile il "miracolo" è Proton 5.13-4, la versione di Wine ritoccata da Valve per implementare le librerie DirectX 11 e 12 e, in generale, offrire un affidabile supporto ai videogiochi anche con il sistema operativo del pinguino.

Gli utenti Linux che dispongono quindi di un hardware compatibile con i richiesti del gioco di CD Project Red non devono fare altro che installare la versione di Proton indicata e il pacchetto Mesa 21.

Quest'ultimo in particolare potrebbe presentare qualche difficoltà in fase di installazione, dato che non è ancora incluso nei repository ordinari delle maggiori distribuzioni. Per una volta, hanno vita più facile gli utenti di Arch e derivate, che lo possono trovare nell'AUR.

In ogni caso, Cyberpunk 2077 è l'occasione per dimostrare come i Pc con Linux possano ormai affrancarsi dalla nomea di macchine "buone solo per lavorare", potendo finalmente contare su un supporto alle attività ludiche che li avvicina di molto a quello presente su Windows.

Qui sotto, un breve video del videogioco in funziona su un portatile con Arch Linux.