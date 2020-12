Da Oppo uno smartphone che si ripiega su sé stesso tre volte

Quand'è completamente chiuso, sembra il telecomando di un'auto.

Il 2021 sarà l'anno degli smartphone pieghevoli, o così sembra.

Il produttore cinese Oppo non vuole farsi trovare impreparato, ma nemmeno ha intenzione di imitare pedissequamente i concorrenti proponendo anch'esso una delle due alternative ovvie: dispositivi che si aprono a libro, o dispositivi che si aprono a conchiglia, come i vecchi cellulari.

In collaborazione con lo studio giapponese di design Nendo ha ideato - e annunciato su Twitter - il concept per uno smartpone che si piega lungo tre linee, anziché lungo una sola com'è d'uso, battezzato slide-phone.

L'idea che sta alla base del progetto è che lo smartphone assuma di volta in volta la forma che più si adatta alla funzione desiderata dall'utente in quel momento.

Quand'è completamente chiuso, il dispositivo ricorda - anche per dimensioni - più il telecomando di un'auto che un telefonino. Quand'è completamente aperto, è lungo e stretto, apparentemente scomodo da maneggiare.

Eppure, la scelta è cosciente. «L'idea dietro lo "slide-phone" è che gli utenti di smartphone usano sempre di più i loro telefoni per interagire con il mondo intorno a loro, eppure i dispositivi spesso sono di dimensioni eccessive. La piega tripla permette all'utente di cambiarne le dimensioni in base all'occasione».

«Aprire una sola piega» - continua Oppo - «mostra uno schermo da 40 mm per le funzioni più semplici, che non necessitano di uno schermo intero. È ottimo per applicazioni come la cronologia delle chiamate, le notifiche, e l'interfaccia del lettore musicale».

La lunghezza dello schermo raddoppia - arrivando a 80 mm - se si apre anche la seconda piega. Questa configurazione, secondo l'azienda, «è ideale per scattare fotografie o per adattarsi a certi giochi, adoperando i controlli laterali».

Riuscirà mai questo concept a diventare un prodotto reale e sarà mai messo in vendita? Difficile a dirsi. È probabile che, rendendolo noto tramite Twitter, Oppo abbia voluto testare l'apprezzamento che il pubblico potrebbe avere per un dispositivo così stravagante, e proprio perciò non è detto che il risultato dell'indagine arrivi sul mercato proprio con questa forma.