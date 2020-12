Il sito che svela quali tracce lasci quando navighi nel web

Cover Your Tracks mostra se davvero il browser protegga la privacy.

Si parla spesso di come le tracce che lasciamo nei siti navigando nel web possano essere utilizzate per creare un nostro profilo da sfruttare per finalità pubblicitarie o ad altri scopi ancora meno rispettosi della privacy.

I vari browser in circolazione affermano di offrire diverse funzioni per evitare che ciò succeda, ma la maggior parte degli utenti non sa come fare per verificare se ciò sia vero o se si tratti invece soltanto di puro marketing.

Esiste però un sito che si offre di fare questi controlli per noi e al quale ci si può affidare senza patemi, dato che è una creazione della Electronic Frontier Foundation.

Il sito in questione si chiama Cover Your Tracks e, sebbene sia disponibile soltanto in inglese, funziona in maniera molto semplice.

Nella pagina principale offre un pulsante con la dicitura Test Your Browser. Premendolo, vengono effettuati alcuni test per verificare quali informazioni esponga il browser usato per accedere al sito.

Alla fine dei test, infatti, viene presentata una schermata di riepilogo che non soltanto indica quali delle quattro funzioni principali di protezione sono attive - blocco delle pubblicità traccianti, blocco dei tracker invisibili, sblocco dei componenti di terze parti che rispettano la direttiva Do Not Track e protezione dall'identificazione univoca - ma mostra anche le informazioni dettagliate che vengono esposte dal browser ogni volta che si visita un sito web.

In base a questi risultati diventa possibile agire in maniera più precisa per coprire le proprie tracce nel web, e magari affidarsi all'estensione realizzata dalla EFF stessa, Privacy Badger. Oppure decidere di cambiare browser.

La EFF stessa ammette che Cover Your Tracks non rileva proprio tutte le tecniche che i siti possono mettere in atto per creare un profilo univoco dei visitatori, ma è pur sempre un punto di partenza utile per quanti sono preoccupati della propria riservatezza.