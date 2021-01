Lo schermo e-ink da 25 pollici

Ottimo per scrivere e programmare, non affatica la vista.

Fissare a lungo uno schermo, anche se si tratta di un dispositivo a Led di ultima generazione e non di un vecchio Crt, non fa benissimo agli occhi: come minimo, affatica la vista e, in alcuni soggetti più sensibili, causa un mal di testa che arriva sino a sera.

Con il diffondersi del lavoro da casa e della didattica a distanza, sempre più persone hanno scoperto tali effetti negativi e magari sperano in un futuro in cui gli schermi attuali siano sostituiti da dispositivi meno aggressivi.

Una risposta a questo desiderio arriva da Dasung, azienda che s'è fatta notare in passato per il proprio prodotto di punta: si tratta di un tablet Android chiamato Not-eReader 103, il cui schermo da 7,8 pollici non è un tradizionale display Led oppure Oled, ma è un display e-ink.

Chi abbia adoperato un e-reader sa che gli schermi e-ink non causano tutti i problemi che derivano invece dai monitor tradizionali: non a caso sono la soluzione preferita per leggere, poiché restituiscono praticamente le stesse sensazioni che si provano a leggere un libro di carta.

Basandosi su questa esperienza e sulle proprie capacità tecniche, Dasung ha creato Paperlike 253, un monitor e-ink con una diagonale da ben 25,3 pollici e una risoluzione di 3.200x1.800 pixel.

Paperlike 253 non emette luce propria e non infastidisce la vista; ovviamente, però, presenta tutti i limiti degli schermi e-ink.

È infatti in grado di mostrare soltanto 16 toni di grigio e non immagini a colori e la frequenza di refresh (il cui valore esatto non è stato rivelato) non è certamente alla pari con quella degli schermi Lcd, anche se dai primi test sembra superiore a quella di un tipico e-reader.

Non si può quindi certo pensare di adoperarlo per giocare o guardare film o giocare ai videogame ma, se il grosso delle attività si concentrano in scrittura o programmazione, il monitor di Dasung può essere un'alternativa interessante.

Chiaramente, un ultimo elemento non secondario da considerare prima di un acquisto è il prezzo, che certamente non sarà economico. Dasung già ora vende uno schermo e-ink da 13 pollici a 999 dollari, quindi possiamo immaginare che il Paperlike 253, la cui messa in vendita è prevista nel corso del 2021, sarà ancora più costoso.