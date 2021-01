La Brexit riesuma Netscape

Sì, l’accordo per la Brexit cita davvero Netscape Communicator (1997) come software “moderno”.

Il testo dell'accordo in extremis fra Regno Unito e UE sulla Brexit contiene davvero questa perla, a pagina 921, in una sezione dedicata alla tecnologia crittografica: una citazione di Netscape Communicator, la cui ultima versione risale al 1997, che viene definito "moderno".

"s/MIME functionality is built into the vast majority of modern e-mail software packages including Outlook, Mozilla Mail as well as Netscape Communicator 4.x and inter-operates among all major e-mail software packages."

Sempre a pagina 921, il documento raccomanda inoltre di utilizzare cifratura RSA a 1024 bit e l'algoritmo di hashing SHA-1: entrambi sono obsoleti e insicuri.

"the encryption algorithm AES (Advanced Encryption Standard) with 256 bit key length and RSA with 1024 bit key length shall be applied for symmetric and asymmetric encryption respectively,

- the hash algorithm SHA-1 shall be applied."

Ricordo che questa non è una bozza: è il testo approvato dall'UE e dal Regno Unito, in vigore dal 1 gennaio 2021.

Questo vi dà un'idea di quanto sia raffazzonato l'accordo dal quale dipendono le sorti di decine di milioni di britannici. Quell'accordo che per quattro anni è stato spacciato dal governo britannico come facile e "pronto da mettere in forno" e come una grande opportunità di crescita per il Regno Unito, e invece è stato scritto col copiaincolla ficcandoci dentro perle come questa pur di poter dichiarare di aver trovato una soluzione e avere un malloppo di carta da mostrare alle telecamere.

Come si è arrivati a uno sconcio del genere? È possibile che il blocco di testo su Netscape sia stato semplicemente copiaincollato da una norma UE del 2008.

Fonti aggiuntive: Kevin Beaumont, BBC.