Spotify aumenta i prezzi in Europa

Proprio mentre il CEO mira a comprarsi l'Arsenal.

Le due cose quasi certamente non sono collegate, ma la coincidenza sembra un po' sfortunata, almeno dal punto di vista delle pubbliche relazioni: proprio mentre il CEO di Spotify si fa avanti con l'intenzione di acquistare l'Arsenal, la famosa squadra di calcio britannica, l'app si prepara ad aumentare i prezzi dei servizi Premium.

I piani dettagliati, al momento in cui scriviamo, ancora non sono stati annunciati, anche perché con buona probabilità ci saranno differenze tra Paese e Paese, ma nel complesso gli aumenti dovrebbero situarsi tra 1 e 3 euro, in base all'offerta.

Se le indiscrezioni attuali saranno confermate, il piano per studenti passerà da 4,99 a 5,99 euro; quelli individuale da 9,99 a 10,99 euro; il piano duo passerà da 12,99 a 13,99 euro; il piano famiglia da 15,99 euro a 17,99 o 18,99 euro.

Gli aumenti dovrebbero scattare il prossimo 30 aprile per chi sottoscrive un nuovo abbonamento; chi invece è già iscritto, non dovrebbe notare variazioni fino al mese di giugno.

L'annuncio della decisione ha già sollevato, in Rete, qualche malumore: diversi utenti hanno annunciato - su Twitter, su Facebook, su Reddit - l'intenzione, se non di passare ad altro, almeno di valutare le offerte dei concorrenti.

Non è infatti difficile notare come altri servizi equivalenti diventino in certi casi a questo punto più convenienti: per fare un esempio, il piano studenti di Apple Music costa 4,99 euro ogni mese. A prezzo poco superiore, poi, vi sono pacchetti che includono offerte superiori (includendo magari anche video e film) da parte di colossi come Google, Apple e Amazon.

Né si può dimenticare come da tempo gli utenti di Spotify più sensibili alla corretta remunerazione degli artisti vadano sostenendo che l'app non garantisca una equa fetta degli incassi ai creatori di contenuti.

C'è il rischio, insomma, che la mossa di Spotify si trasformi in un boomerang.