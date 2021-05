Arriva la musica lossless su Apple, ma non per gli AirPod

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-05-2021] Commenti (2)

Apple ha annunciato che, a partire da giugno, introdurrà nel proprio servizio di musica in streaming una interessante novità: l'aggiunta di una versione codificata con il codec ALAC (Apple Lossless Audio Codec) per oltre 75 milioni di brani.

ALAC, sviluppato da Apple stessa, è nato per poter utilizzare una compressione senza perdite di informazioni (lossless, per l'appunto), e quindi di qualità, nei file audio. Non è un'invenzione recente (la sua prima versione risale al 2004) ma finora non era supportato da Apple Music.

Grazie alla sua introduzione, gli utenti potranno quindi «udire precisamente ciò che l'artista ha creato in studio» senza dover sottostare alle limitazioni dei formati compressi (come per esempio il popolare MP3) come ha precisato Apple stessa. Ciò, almeno, se non adoperano gli AirPod.

L'azienda della mela morsicata ha infatti dovuto precisare che i - peraltro costosissimi - auricolari senza fili non supportano ALAC in nessuna delle loro versioni: nella connessione wireless sono infatti limitati al codec AAC, usato per esempio quando accoppiati via Bluetooth a un iPhone.

Nemmeno le cuffie AirPod Max, che consentono una connessione fisica usando un cavo lightning/jack da 3,5 mm, sono veramente in grado di riprodurre l'audio senza perdite: la riproduzione di una traccia lossless comporta infatti comunque la conversione prima in analogico e poi una riconversione in digitale a 24 bit/48 kHz. Questo processo comporta che non si possa parlare davvero di audio lossless, esattamente identico all'originale.

È chiaro che, particolarmente con gli AirPod Max, l'effetto sarà comunque notevolmente buono, ma chi essendo in possesso degli AirPod sperava fossero "a prova di futuro" e di potersi gustare la musica con la massima fedeltà dovrà restare deluso.