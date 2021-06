Vivaldi 4 integra email, feed RSS, calendario e traduttore

Con un particolare occhio di riguardo per la privacy.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-06-2021] Commenti

Nato come "erede spirituale" di Opera, il browser Vivaldi si è nel tempo guadagnato un seguito piuttosto fedele di utenti, attratti dalla ricchezza delle funzioni e delle possibilità di personalizzazione.

Con il debutto della versione 4.0, Vivaldi espande ancora la propria offerta di strumenti utili, aggiungendo un traduttore, un programma di posta elettronica, un calendario e un lettore di feed RSS.

Il traduttore, chiamato semplicemente Vivaldi Translate, si appoggia alla piattaforma LingvaNext e si propone come un servizio attento alla privacy: nulla di quanto gli viene sottoposto, infatti, passa per le mani di giganti della tecnologia come Google o Microsoft.

Si attiva tramite un'icona posta sulla destra della barra degli indirizzi e il funzionamento è intuitivo: si scelgono le lingue di partenza e di arrivo e si può indicare se attivare sempre (o mai) la traduzione automatica per certi siti.

Se Vivaldi Translate è disponibile sia nella versione desktop che in quella per Android, le altre funzionalità sono limitate all'edizione per PC.

Il client e-mail, per ora in beta, offre oltre alle funzionalità di base la capacità di rilevare in automatico le conversazioni e una funzione che consente di suddividere i messaggi in categorie.

Vivaldi Calendar svolge il suo ruolo di agenda offrendo un Event Editor per scrivere gli appuntamenti e un sistema di comandi rapidi; è in grado di sincronizzarsi con diversi servizi di calendario accessibili via web, ma si può anche scegliere di tenere la propria agenda completamente privata, senza accesso online.

Infine, il Feed Reader fa esattamente ciò che promette: consente di iscriversi ai vari servizi di feed RSS o Atom direttamente dalla barra degli indirizzi: se un sito mette a disposizione un feed, un'icona lo indica e può essere cliccata per aggiungere i contenuti alla lista delle sottoscrizioni. Il servizio, inoltre, supporta anche l'iscrizione ai podcast e ai canali YouTube.

Vivaldi 4.0 è già disponibile gratuitamente in versione per Windows, Linux, macOS e Android. Chi ne è già utente può effettuare l'aggiornamento direttamente dal browser.