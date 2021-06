Windows 11 sarà più veloce di Windows 10

Prestazioni migliori già si notano nella build sfuggita in Rete.

Mancano davvero pochi giorni ormai alla presentazione di Windows 11 e ciò che abbiamo visto sinora è frutto di alcuni screenshot "rubati" e di una build ormai vecchia finita in Rete.

Al di là dei ritocchi estetici eventualmente interessanti ma non fondamentali (come gli angoli arrotondati delle finestre) e qualche cambiamento dell'interfaccia che già fa discutere (lo spostamento delle icone al centro della barra), Windows 11 non sembra sostanzialmente diverso dal suo predecessore: un aggiornamento di Windows 10, più che un Windows completamente nuovo.

Quanti sono riusciti a provare la versione di sviluppo, però, affermano che le novità non si limitano all'aspetto. Per esempio, pare che Microsoft si stia dando da fare per cercare di ottenere prestazioni migliori dal proprio sistema operativo, e che i frutti già si vedano in ciò che è trapelato.

I primi test mostrano infatti che, particolarmente quando gira su hardware recente, Windows 11 è in grado di offrire prestazioni superiori a quelle di WIndows 11.

I benchmark non mostrano differenze strabilianti: i miglioramenti rispetto a Windows 10 21H1, misurati con GeekBench 5, sono nell'ordine del 5-6% nelle operazioni multithread e di appena il 2% in quelle a singolo core, ma dimostrano che qualcosa è stato fatto. Anzi, dato che per ora abbiamo soltanto una versione di sviluppo non particolarmente recente su cui basarci, è possibile che al debutto Windows 11 offra dei balzi prestazionali più consistenti.

Se possiamo ipotizzare un ulteriore miglioramento il motivo è che Microsoft da un lato sta lavorando a stretto contatto con Intel al fine di ottimizzare il proprio sistema operativo per i chip di quell'azienda (in particolare la generazione Alder Lake, che dovrebbe debuttare a ottobre, forse praticamente in contemporanea con Windows 11), e dall'altro ha promesso un aggiornamento veramente importante dello scheduler di sistema, il componente che gestisce l'accesso alle risorse da parte dei processi.

In particolare, pare che lo scheduler venga riprogettato per tenere conto di architettura particolari come Alder Lake di Intel e big.LITTLE di ARM, che in un processore integra core "normali" e core "a basso consumo".

Al di là delle informazioni sulle prestazioni, in queste ore stanno apparendo nuove indiscrezioni, sempre basate sulle prime "prove su strada".

Pare per esempio che Microsoft abbia deciso di resuscitare i widget, inaugurati con Windows Vista e fatti sparire senza troppi complimenti dopo Windows 7, aprendo addirittura alla possibilità di adoperare Widget di terze parti.

Sarebbero proprio i widget ad aver sconfitto le live tiles: in luogo delle piastrelle animate ci sarebbero delle piccole app da "poggiare" direttamente sullo schermo per coprire i servizi più disparati, dal meteo agli appunti, dalle ultime notizie alle informazioni sull'uso dell'hardware del Pc.

Si tratta di funzionalità che gli utenti di macOS e dei vari ambienti desktop Linux già conoscono bene, e che finalmente potrebbero arrivare su Windows in versione utile e aperta agli sviluppatori indipendenti.