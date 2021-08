Windows 365, server già sovraccarichi

Gli utenti sono troppi e Microsoft sospende il programma di prova gratuita.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-08-2021] Commenti

È durata pochissimo la possibilità di provare gratuitamente Windows 365, il servizio di cloud PC appena lanciato da Microsoft e dedicato al mondo aziendale.

Windows 365 è a pagamento, ma il gigante di Redmond aveva messo a disposizione una pagina tramite la quale registrarsi e poter toccare con mano le prestazioni del servizio prima di prendere una decisione tanto importante come il passaggio al "desktop in streaming".

Ebbene, a circa 24 ore dal lancio, i server preparati da Microsoft a questo scopo si sono già rivelati insufficienti, tanto che l'azienda è stata costretta a sospendere le prove gratuite: troppe persone si sono lasciate tentare dall'offerta, più di quante fossero state previste.

La conferma dell'accaduto è arrivata via Twitter da Scott Manchester, che presso Microsoft ricopre il ruolo di Director of Program Managament di Windows 365: «Abbiamo registrato un interesse incredibile per Windows 365 e dobbiamo mettere in pausa il programma di prova gratuita mentre ne aumentiamo la capacità» ha scritto il dirigente.

Chi avesse perso l'occasione di provare Windows 365 può comunque registrarsi presso l'apposita pagina e attendere la notifica che lo informerà quando il servizio sarà ripristinato.

Quanto accaduto è certamente un "problema di gioventù" ma ci ricorda un dettaglio non secondario: come tutti i servizi di cloud computing già esistenti, usare Windows 365 significa, in fondo, affidarsi "al computer di qualcun altro", con tutto ciò che questo comporta, compresa l'eventualità che di punto in bianco esso non sia disponibile.