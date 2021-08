Apple, in autunno i Mac Mini con chip M1X

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-08-2021] Commenti

Lo scorso anno Apple inaugurò l'era "post-Intel" lanciando tutta una serie di prodotti che, anziché utilizzare le CPU prodotte dal gigante di Santa Clara, utilizza dei processori con architettura ARM progettati da Apple stessa.

I Mac svelati allora erano, esteticamente, sostanzialmente identici alle relative controparti della generazione precedente ma poi hanno iniziato ad apparire variazioni anche nell'aspetto, a partire dai colorati iMac, presentati la scorsa primavera insieme agli iPad Pro.

Stando alle indiscrezioni raccolte dal solitamente affidabile Mark Gurman, di Bloomberg, l'autunno dovrebbe portare con sé una nuova serie di prodotti: questa volta si tratta dei Mac Mini, rinnovati sia all'interno che all'esterno.

Cuore dei nuovi Mac Mini dovrebbe essere non il già noto processore M1 ma il suo successore, per ora noto informalmente con il nome di M1X, che dovrebbe equipaggiare anche i prossimi MacBook Pro, attesi anch'essi per l'autunno.

Di M1X, comprensibilmente, non si sa quasi nulla: le indiscrezioni affermano che conterrà 10 core (otto ad alte prestazioni, due a risparmio energetico), e 16 o 32 core grafici. Il quantitativo massimo di RAM supportata dovrebbe arrivare a 64 Gbyte.

Oltre al nuovo processore, i Mac Mini versione 2021 avranno una maggiore dotazione di porte, rispetto a quelli che li hanno preceduti si prevedono quattro USB-C, due USB-A, una HDMI, una Ethernet e un rinato connettore MagSafe per l'alimentazione.

Per quanto riguarda il corpo, saranno realizzati interamente in alluminio tranne che nella parte posteriore, che sarà invece in un materiale differente, probabilmente plastico.

Ci si aspetta, infine, che questi Mac Mini, considerati di fascia alta, abbiano un prezzo superiore a quello dei modelli visti sinora.