Monopattini elettrici, l'assicurazione è obbligatoria?

Si vedono sfrecciare sempre più di frequente in strada, sulle piste ciclabili e sui marciapiedi: i monopattini elettrici sono ormai molto utilizzati per gli spostamenti in città tanto che sette persone su dieci li ritengono equiparabili agli scooter e credono che, di conseguenza, bisognerebbe rendere obbligatoria l'assicurazione.

Da un'indagine di Prima Assicurazioni commissionata a Nielsen, infatti, emerge che per il 70,8% degli intervistati sarebbe necessario istituire l'obbligatorietà della polizza per chi si muove su un monopattino elettrico, un mezzo che può raggiungere con alcuni modelli anche i 40 km/h di velocità.

In particolare, il 50,3% degli intervistati crede che serva l'assicurazione obbligatoria perché i monopattini sono equiparabili per pericolosità agli scooter, mentre per il 20,5% sarebbe addirittura necessaria l'assicurazione sia per i monopattini elettrici, sia per le biciclette elettriche, perché entrambi i tipi di mezzo sarebbero paragonabili ai motorini.

Al contrario, per il 15,3% degli intervistati non serve l'assicurazione obbligatoria perché i monopattini elettrici sarebbero comparabili piuttosto alle biciclette o alle bici elettriche, mentre il restante 13,9% non ha alcuna opinione in merito.

Il monopattino elettrico sembra molto apprezzato per la sua praticità e lo scarso ingombro. Il 13,2% degli intervistati, infatti, dichiara di possederne uno, mentre il 24,6% ne è ancora sprovvisto, ma vorrebbe comprarne uno per utilizzarlo al posto di auto, scooter o bici.

"Ancora una volta gli italiani si dimostrano consapevoli dei rischi che possono trovare in strada e con responsabilità analizzano pro e contro, e sceglierebbero di assicurare obbligatoriamente anche i nuovi mezzi di mobilità urbana che per velocità sono assimilabili agli scooter" ha sottolineato Giacomo Testa di Prima Assicurazioni. "Il mercato e le abitudini dei consumatori evolvono e così evolve anche la percezione della RC Auto come fattore di protezione di nuove e differenti sfere del nostro quotidiano, non necessariamente legate solo alla più tradizionale mobilità di auto, moto e furgoni" conclude Testa.

