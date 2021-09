Microsoft cede: Windows 11 si installa anche su hardware incompatibile

Se il PC non raggiunge i requisiti minimi l'installazione non si blocca, ma l'utente sappia che procede a proprio rischio e pericolo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-09-2021] Commenti (1)

C'è un po' di schizofrenia da parte di Microsoft nel decidere su quali computer possa effettivamente girare Windows 11.

All'inizio le cose parevano chiare, seppure un po' drastiche: Windows 11 - si diceva - si installerà soltanto su quei computer che rispettano i requisiti minimi, come un certo tipo di processore e la presenza del modulo TPM.

Se su quest'ultimo a Redmond non sembrano intenzionati a fare marcia indietro, per quanto riguarda i requisiti minimi il panorama è invece un po' cambiato.

The Verge racconta infatti che la beta più recente di Windows 11, quando si tenta l'installazione su hardware non ufficialmente supportato, non si oppone al completamento dell'operazione, come si poteva credere sinora; invece, si limita a presentare una schermata di avvertimento, accettando la quale si può procedere.

In essa Windows informa l'utente che il PC non rispetta i requisiti minimi, che ciò può essere causa di malfunzionamenti e che, pertanto, ogni disagio non potrà essere coperto dalla garanzia, né Microsoft o il produttore potranno fornire alcun tipo di supporto, poiché l'utente sta scientemente facendo qualcosa di sconsigliabile.

Se, in barba all'avvertimento, si preme il pulsante Accetto, l'installazione procede liscia e alla fine si ottiene un sistema Windows 11 funzionante, almeno finché - in teoria - non succederà qualcosa di potenzialmente catastrofico.

Ciò che stupisce della decisione di Microsoft di non bloccare l'installazione di Windows 11 su hardware incompatibile è il fatto che, dopo aver sottolineato con forza come soltanto certi PC possano eseguire il nuovo sistema operativo e che ogni tentativo su hardware non supportato possa portare anche a delle schermate blu, una finestra di avvertimento sia considerata sufficiente per scoraggiare l'utente dal procedere.

Microsoft non può non sapere che presto il mondo pullulerà di PC ufficialmente incompatibili con Windows 11 sui quali però il sistema sarà stato installato ugualmente: si tratterà di macchine possedute da utenti che, alla prima schermata blu, proferiranno una serie di improperi all'indirizzo di Microsoft, la quale però potrà tranquillamente limitarsi a rispondere «Te l'avevo detto».

Come ciò possa contribuire a far percepire Windows come un sistema operativo stabile e sicuro (e, soprattutto, a renderlo tale per davvero) resta un mistero.