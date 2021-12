Uber Eats si prepara alle consegne coi veicoli autonomi

Una piccola flotta di robotaxi prenderà servizio già nel prossimo anno.

Con l'inizio del 2022 a Santa Monica, in California, Uber darà il via a una nuova sperimentazione: la consegna di cibo a domicilio con veicoli autonomi.

Il servizio, gestito tramite Uber Eats, è stato sviluppato insieme a Motional e sfrutterà una piccola flotta di robotaxi elettrici, basati sul modello Hyundai IONIQ 5, certificati come veicoli autonomi di livello 4, ossia in grado di fare completamente a meno di un guidatore umano.

Poiché si tratta di una sperimentazione, sono previste alcune limitazioni: il servizio sarà infatti offerto solo a «clienti selezionati», i quali non avranno accesso all'intero catalogo generalmente disponibile tramite Uber Eats ma soltanto a una specifica serie di pietanze preparate da ristorante altrettanto "selezionati".

Motional non ha rivelato quanti saranno i veicoli coinvolti in questo programma, né si è dilungata su ulteriori dettagli (come eventuali limitazioni dovute al maltempo) ma ha precisato che, per garantire la sicurezza della circolazione, su ogni vettura sarà comunque presente una persona in grado di prendere il controllo in caso di necessità.

Ulteriori informazioni saranno rivelate nell'imminenza del lancio delle consegne, cui Uber guarda con particolare attenzione: ritiene che l'utilizzo di veicoli autonomi in luogo di guidatori umani sia la chiave per garantire consegne «convenienti ed economiche».

Probabilmente possiamo tradurre questa affermazione affermando che l'uso di robot consente di risparmiare sui costi diretti e indiretti che avere una persona dietro al volante comporta.