Aggiornamento buggato, l'Università perde 77 TB di dati

Le informazioni di alcuni gruppi di ricerca sono andate perse per sempre.

A nessuno piace perdere i propri dati, sia che si tratti delle foto delle vacanze sie che si tratti di documenti insostituibili; la frustrazione è anche maggiore quando ciò succede non per un proprio errore, ma per un update software andato male (come la vicenda occorsa agli utenti di Adobe Lightroom nel 2020).

La cosa diventa però ancora più seria quando a perdere i dati è un'istituzione universitaria che vede svanire informazioni essenziali circa le ricerche in corso. E non poche informazioni: la bellezza di 77 Tbyte.

Questo è quanto è successo a metà dicembre all'Università di Kyoto, in Giappone, e la colpa sarebbe di un intervento sul supercomputer Cray/HPE dell'Università: uno script distribuito sotto forma di aggiornamento, creato ed eseguito con l'intendo i eliminare soltanto vecchi e ormai inutili file di log, ha invece eliminato un'enorme quantità di dati essenziali (principalmente dal disco di backup, ma non soltanto) tra il 14 e il 16 dicembre 2021.

L'Università ha fatto sapere che ad andare persi sono stati 34 milioni di file appartenenti a 14 gruppi di ricerca e, anche se non ha fornito dettagli sull'oggetto delle ricerche, ha rivelato che tutti i dati di quattro gruppi sono svaniti per sempre; negli altri 10 casi, soltanto i backup sono andati distrutti.

HPE, l'azienda che ha fornito sia il supercomputer che l'aggiornamento causa del disastro, ha ammesso di essere l'unica e la sola responsabile di quanto accaduto, pubblicando una lettera di scuse.

L'Università ha intanto fermato ogni operazione di backup con l'intenzione di riprendere alla fine di gennaio e deciso di apportare delle modifiche alle procedure, introducendo una serie di mirror dei salvataggi (anziché avere a disposizione un solo backup), aggiungendo dei backup incrementali e adottando delle non meglio precisate «misure» per evitare futuri incidenti del genere o, nel caso peggiore, per riuscire a gestirli senza dover dire addio ai dati.