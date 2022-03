Torna l'antivirus gratuito di Bitdefender

Ora si chiama Bitdefender Antivirus Free e promette un'efficace protezione di base.

Lo scorso anno Bitdefender, nota e apprezzata azienda che si occupa di sicurezza informatica, annunciò il ritiro della versione gratuita del proprio prodotto antivirus, che si chiamava Bitdefender Free.

Ciò causò parecchio malumore, anche perché Bitdefender Free otteneva spesso buoni risultati nei vari testi comparativi degli antivirus, pur offrendo naturalmente meno funzioni rispetto ai software più avanzati, e a pagamento, prodotti dalla stessa azienda.

Ora però Bitdefender ha deciso di lanciare un nuovo antivirus gratuito da lei prodotto: si chiama Bitdefender Antivirus Free e, al momento in cui scriviamo, è stato da poco annunciato sul blog ufficiale dell'azienda, tanto da non disporre ancora di un link nell'homepage del sito.

È tuttavia già disponibile, soltanto in versione per Windows, può già essere scaricato e utilizzato dalla sua pagina dedicata. L'installer è molto leggero, ma richiede poi il download di circa ulteriori 500 Mbyte di dati.

Bitdefender afferma che questo prodotto è stato scritto da zero ed è pertanto molto diverso - e migliore, chiaramente, nelle parole dell'azienda - dal software che l'ha preceduto: in particolare, tra le novità ci sono la protezione di Microsoft Outlook e Mozilla Thunderbird, opzioni personalizzabili per la scansione, e funzionalità di rilevamento degli exploit.

Oltre a ciò, comprende, insieme all'ovvia protezione da virus e la scansione a richiesta dei dispositivi, la protezione della navigazione nel web e il rilevamento "intelligente" delle minacce, finalizzato a proteggere dagli attacchi zero-day.

Per essere utilizzato richiede di sottoscrivere un account presso Bitdefender, operazione che viene presentata automaticamente alla prima esecuzione: chi non vuole aprire l'account non può utilizzare ugualmente l'antivirus, e l'unica possibilità che gli viene offerta è la disinstallazione.

L'interfaccia, come spesso accade nei prodotti gratuiti per la sicurezza, include anche diverse funzioni che in realtà sono bloccate, poiché disponibili soltanto nelle versioni a pagamento, per "assaggiare" le quali si può anche sfruttare un periodo di prova gratuita.

Bitdefender, come ricordavamo all'inizio, ottiene generalmente buoni punteggi nei test comparativi: chi non fosse soddisfatto di Windows Defender e volesse mettere alla prova una soluzione alternativa può quindi concedergli una possibilità con una certa fiducia.