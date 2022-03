Consentire i download “insicuri” in Firefox

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-03-2022] Commenti (1)

Da qualche tempo (specificamente dalla versione 93, ottobre 2021) Firefox "protegge" l'utente contro quelli che ritiene scaricamenti di file "insicuri" (l'annuncio ufficiale è qui).

Apprezzo le intenzioni, ma per me (e immagino anche per molti altri) è una scocciatura, perché blocca anche lo scaricamento dei file MP3 da siti https che usano http per il download. Me ne sono accorto quando ho provato a scaricare una puntata del mio podcast dal sito della RSI (per esempio da questo link, che non è quello presente nella pagina web RSI ma è quello che mi arriva nel feed RSS, che leggo tramite Feedly).

Il guaio è che Firefox non avvisa che lo scaricamento non è stato fatto. Per accorgersene bisogna andare nell'elenco dei download, e solo allora compare l'avviso "File not downloaded: Potential security risk" che vedete nello screenshot qui sopra.

Per disattivare questo "aiuto", Techradar consiglia di digitare about:config nella casella dell'URL di Firefox, cliccare sul pulsante di accettazione del rischio, cercare block_download_insecure e impostarlo a false. Non occorre riavviare Firefox.

ATTENZIONE: Questa modifica ovviamente riduce la protezione offerta dal browser e può portare a situazioni pericolose, quindi usatela con giudizio.