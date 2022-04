Falla nei router D-Link, l'unica soluzione è sostituirli

L'azienda non rilascerà mai patch per i firmware vulnerabili, perché i prodotti sono ormai considerati obsoleti.

Se possedete e utilizzate certi modelli di router D-Link, fareste bene a pensare di sostituirli.

Come segnala MalwareBytes, in quei router sono presenti delle falle piuttosto serie che però non saranno mai corrette poiché il ciclo di vita dei prodotti è terminato lo scorso dicembre: pertanto l'unica soluzione, come raccomanda anche l'americana Cybersecurity & Infrastructure Security Agency, è sostituirli.

A essere interessati dal problema sono i modelli D-Link DIR-810L, DIR-820L/LW, DIR-826L, DIR-830L, e DIR-836L: tutti soffrono di una falla che consente di eseguire comandi da remoto e prendere il controllo dei router stessi.

La possibilità che la vulnerabilità venga sfruttata non è soltanto teorica: GitHub ospita già una dimostrazione del metodo che si può utilizzare per farlo e, pertanto, i rischi non sono poi così remoti.

Ovviamente si potrebbe, a questo punto, discutere sulla serietà della decisione di D-Link di abbandonare prodotti la cui vita utile, salvo incidenti, è molto superiore a quella prevista dall'azienda: mentre una patch sarebbe probabilmente sufficiente a mantenere in funzione i router fallati, si chiede di abbandonarli per acquistarne di nuovi.

Non sembra difficile immaginare, d'altra parte, perché proprio la sostituzione sia la soluzione indicata da D-Link stessa.