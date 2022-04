Windows, l'ultimo aggiornamento impedisce di avviare i browser

Dopo l'update di aprile, Edge, Chrome e Firefox si rifiutano di partire.

Sono i più usati browser le vittime dell'aggiornamento di aprile di Windows, rilasciato lo scorso martedì, in occasione del Patch Tuesday di questo mese.

Diversi utenti stanno segnalando che, a seguito dell'installazione dell'aggiornamento KB5012599 (sia in Windows 10 che in Windows 11), Chrome, Edge e Firefox vanno in crash immediatamente dopo il lancio; all'utente viene presentato un messaggio che segnala come non sia stato possibile «avviare correttamente l'applicazione» e che contiene il codice d'errore 0xc0000022.

Altri browser, come Brave e Vivaldi, continuano invece a funzionare senza problemi nonostante la presenza dell'aggiornamento, che però deve essere rimosso se si desidera utilizzare Chrome, Edge o Firefox.

Il problema non si presenta su tutti i PC che hanno installato l'update, ma al momento non è noto quali siano le condizioni che lo causano; alcuni esperti ipotizzano che ci siano delle incompatibilità con certi software antivirus (in particolare con i prodotti di ESET) ma da Microsoft non ci sono ancora indicazioni ufficiali.

Se rientrate nel numero di sfortunati utenti per i quali l'installazione di KB5012599 causa l'impossibilità di avviare il browser preferito, l'unica possibilità al momento per far tornare le cose alla normalità consiste nel disinstallare l'aggiornamento.

Per farlo è necessario aprire la schermata delle Impostazioni per poi selezionare Aggiornamento e sicurezza -> Windows Update -> Visualizza cronologia degli aggiornamenti -> Disinstallare gli aggiornamenti.

Si aprirà una nuova finestra, nella quale sarà possibile cercare e selezionare con un clic l'update KB5012599, che potrà infine essere disinstallato premendo il pulsante Disinstalla.