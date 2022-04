Gli USA ottengono l'estradizione di Assange

È stato respinto il ricorso contro l'estradizione di Julian Assange dal Regno Unito: ora lo attende un carcere di massima sicurezza in isolamento negli USA.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-04-2022] Commenti (3)

Amnesty International, l'organizzazione che in questi giorni sta documentando anche i crimini di guerra compiuti da Putin in Ucraina, ha rilasciato una dichiarazione molto dura sull'esito negativo del ricorso contro l'estradizione negli USA di Julian Assange, il giornalista investigativo fondatore di Wikileaks.

"Il Regno Unito è obbligato a non trasferire alcuna persona in un luogo in cui la sua vita o la sua salute sarebbero in pericolo. Il governo di Londra non deve venir meno a questa responsabilità. Gli Usa hanno palesemente dichiarato che cambieranno le condizioni di detenzione di Assange quando lo riterranno opportuno. Questa ammissione rischia fortemente di procurare ad Assange danni irreversibili al suo benessere fisico e psicologico", ha dichiarato Agnès Callamard, Segretaria generale di Amnesty International.

"L'estradizione di Assange avrebbe conseguenze devastanti per la libertà di stampa e per l'opinione pubblica, che ha il diritto di sapere cosa fanno i governi in suo nome. Diffondere notizie di pubblico interesse è una pietra angolare della libertà di stampa. Estradare Assange ed esporlo ad accuse di spionaggio per aver pubblicato informazioni riservate rappresenterebbe un pericoloso precedente e costringerebbe i giornalisti di ogni parte del mondo a guardarsi le spalle", ha aggiunto Callamard.