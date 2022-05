Da HP un portatile con Linux dedicato agli sviluppatori

Dev One arriva equipaggiato con Pop!_OS sin dall'origine.

Si chiama Dev One la proposta che HP ha ideato per gli sviluppatori che desiderano un portatile adeguato alle loro esigenze ed equipaggiato con Linux sin dall'origine.

Basato su processore AMD Ryzen 7 PRO ed equipaggiato con 16 Gbyte di RAM DDR 4 e un SSD NVMe M.2 da 1 Tbyte, offre uno schermo con diagonale da 14 pollici FHD e sarà messo in vendita nel corso di quest'anno a prezzi che partono da 1.099 dollari.

La scelta del sistema operativo è interessante: HP ha optato infatti per Pop!_OS, la distribuzione Linux sviluppata da System76 e basata su Ubuntu.

Il laptop stesso - a partire dalla scelta dei componenti hardware - è stato progettato per funzionare la meglio con Linux in generale e Pop!_OS in particolare e, come afferma HP stessa, «abbiamo persino aggiunto un tasto Super per Linux, affinché le scorciatoie siano sempre a portata di clic».

«HP Dev One è realizzato per consentirvi di programmare meglio» afferma ancora l'azienda, ricordando in maniera chiarissima come gli utenti ai quali il portatile è indirizzato siano proprio gli sviluppatori, che si presume possano trarre il massimo dall'ambiente offerto.

È d'altra parte vero anche che, per ora, ci sono alcuni dettagli poco chiari: per esempio, HP non ha indicato quale sia il modello esatto del processore scelto, né se i 16 Gbyte di RAM in dotazione siano il massimo consentito o se Dev One preveda possibilità di espansione.