Interpol, duemila arresti per truffe informatiche

50 milioni di dollari recuperati.

Buone notizie sul fronte della lotta al crimine informatico: l'Interpol ha annunciato di aver identificato circa 3000 sospettati, arrestato circa 2000 operatori, truffatori e riciclatori di denaro, congelato circa 4000 conti correnti e intercettato circa 50 milioni di dollari di fondi illeciti. Questi, perlomeno, sono i dati preliminari dell'operazione First Light 2022, che è iniziata a marzo scorso e si è conclusa ai primi di maggio, coinvolgendo 76 paesi.

Le forze di polizia che hanno partecipato all'operazione hanno perquisito i call center dai quali si sospetta che partissero truffe telematiche di tutti generi, dal romance scam (il finto corteggiamento che si conclude con una richiesta di denaro per un'emergenza inesistente) alle frodi bancarie online. Paradossalmente, l'Interpol segnala che sono in aumento i criminali che si fingono funzionari dell'Interpol e si fanno dare denaro dalle vittime che credono di essere sotto indagine.

L'annuncio è interessante non solo per la vastità dell'azione di polizia, ma anche per la varietà delle tecniche di raggiro descritte.

A Singapore, la polizia ha salvato una persona molto giovane che era stata convinta con l'inganno a fingere di essere stata rapita, mandando ai genitori video in cui mostrava finte ferite e veniva fatta una richiesta di riscatto di un milione e mezzo di euro.

In Papua Nuova Guinea, un cittadino cinese è stato arrestato perché sospettato di aver frodato circa 24.000 vittime, per un totale di circa 34 milioni di euro usando uno schema Ponzi di vendita piramidale.

Altri otto sospettati sono stati arrestati a Singapore con l‘accusa di aver creato uno schema Ponzi legato alle offerte di lavoro, nel quale le vittime dovevano reclutare altri membri per guadagnare delle commissioni.

L'Interpol sottolinea inoltre il fenomeno in crescita dei money mule, ossia degli utenti che ricevono denaro sui propri conti, credendo di fare un lavoro onesto di intermediazione finanziaria, e scoprono solo in seguito che i soldi ricevuti provengono da reati e che quindi loro sono dei riciclatori inconsapevoli, e cita anche il problema delle "piattaforme dei social media che stanno alimentando il traffico di esseri umani, intrappolando le persone in forme di schiavitù lavorativa o sessuale o in prigionia nei casinò o sui pescherecci."

Naturalmente questi arresti da soli non bastano a fermare le attività criminali di questo genere, anche se sono un aiuto notevole oltre che una consolazione per le vittime. Serve anche una diffusa conoscenza di queste truffe e delle loro tecniche, in modo da saperle riconoscere. Magari voi avete già questa conoscenza, ma qualcuno in famiglia è più vulnerabile e meno informato. Parlatene e mettete in guardia: