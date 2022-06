Windows 98 è ancora vivo e vegeto sulla sonda Mars Express

Anzi, l'ESA si appresta ad aggiornarlo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-06-2022] Commenti (13)

«Come si aggiorna Windows 98 su una navicella spaziale in orbita intorno a Marte? @esa lo sta facendo per Mars Express, dopo 19 anni» con questo tweet Chris Hadfield, ex astronauta, ha spinto l'intero web a chiedersi: «Ma davvero una sonda spaziale usa Windows 98? E funziona pure?».

La realtà non è proprio quella lasciata intendere da Hadfield, ma non è nemmeno troppo lontana da essa.

Mars Express è una sonda del'Esa lanciata nel 2003 per studiare Marte.

Il software con la quale è equipaggiata è stato sviluppato in un ambiente basato su Windows 98, che allora - appena un anno dopo il debutto di Windows XP - era ancora uno dei sistemi operativi più diffusi, anche all'Agenzia Spaziale Europea.

Ora, a 19 anni dal lancio della sonda, come ha ricordato Hadfield, l'ESA ha sviluppato un aggiornamento di quel software consente di «migliorare la ricezione del segnale e l'elaborazione dei dati a bordo al fine di aumentare la quantità e la qualità dei dati scientifici inviati verso la Terra».

Si è posto quindi il problema di come effettuare l'update e, poiché Mars Express è uno degli ultimi dispositivi a eseguire un programma almeno parente di Windows 98, ciò ha portato Hadfield a pubblicare il proprio tweet.

L'aggiornamento peraltro potrebbe aiutare a capire se i segnali finora raccolti in bassa risoluzione nella vicinanza del polo sud marziano indichino davvero la presenza di acqua liquida: «Sarà davvero come avere uno strumento del tutto nuovo a quasi 20 anni dal lancio» commenta Colin Wilson, dell'ESA.

Tutto bene, quindi, e un piccolo momento di gloria per l'antico Windows 98. Resta solo una curiosità, che con tutta probabilità resterà insoluta: dato che è capace di far funzionare un software basato su Windows 98, Mars Express sarà forse anche in grado di far girare Doom?