Dopo 15 anni i prototipi dell'iPhone si mostrano in video

Non sono soltanto una curiosità storica, ma valgono anche una fortuna.

Gli ultimi giorni di giugno ospitano alcuni anniversari importanti. Il 27, per esempio, ha segnato il cinquantesimo compleanno di Atari. Il 29, invece, il quindicesimo compleanno dell'iPhone.

Il primo modello, che supportava soltanto la telefonia 2G, venne infatti messo in vendita il 29 giugno 2007, a circa sei mesi dalla presentazione ufficiale tenuta da Steve Jobs, avvenuta il 9 gennaio dello stesso anno.

Da allora l'iPhone è cambiato parecchio, anche se non drasticamente, ma prima di arrivare al design che Apple alla fine approvò i progettisti presentarono alcune alternative e realizzarono dei prototipi, che tuttora sono in circolazione o, per meglio dire, nelle mani di uno YouTuber.

Luke Miani - questo il nome - ha infatti pubblicato un video in cui mostra alcuni prototipi di iPhone, uno dei quali risale al 2006, e che sono innanzitutto interessanti perché mostrano le idee valutate e poi scartate da Apple, come l'adozione di uno schermo di plastica sostituito da uno schermo in vetro praticamente all'ultimo momento anche per le insistenze di Steve Jobs in persona.

Alcune particolarità riguardano non l'hardware, ma il software: su certi modelli gira un'applicazione che somiglia molto alla versione software della click wheel dell'iPod originale.

Oltre a costituire una curiosità, i prototipi valgono anche una fortuna: a causa della loro rarità, infatti, ciascuno di essi è valutato intorno ai 500.000 dollari (oltre 480.000 euro)

Qui sotto, il video di Luke Miani.