Intel, svelate tutte le schede grafiche della serie Arc A

Che Intel sia da tempo al lavoro per lanciare una propria linea di schede grafiche non dovrebbe più essere un mistero per nessuno, ma fino a oggi non era chiaro quali segmenti di mercato il gigante di Santa Clara intendesse coprire.

Ora, però, grazie a un documento preparato da Intel per i partner di Taiwan e finito nelle mani del sito specializzato WccfTech, possiamo farci un'idea di quale livello siano le proposte di Intel.

A quanto pare, almeno per i primi tempi Intel non intende contrastare direttamente le schede della fascia più alta del mercato (indicata come Enthusiast) - come la RTX 3070 di Nvidia, la Radeon 6750 di AMD e i modelli superiori - ma punta in compenso a offrire soluzioni per tutte le altre esigenze.

In cima all'offerta si situa quindi la Arc A770 (con 8 o 16 Gbyte di VRAM), che dovrebbe essere equivalente a una Nvidia RTX 3060 Ti o a una AMD Radeon 6650 XT ed essere venduta a un prezzo massimo di 399 dollari, mentre nella fascia più bassa troviamo la A310 che, con i suoi 4 Gbyte di RAM e un consumo di 75 Watt, si scontra con modelli quali la GTX 1050 Ti di Nvidia e dovrebbe essere in vendita a circa 100 dollari.

Ovviamente, questo tipo di paragoni per ora è soltanto teorico e si basa su informazioni uscite da Intel stessa; quando poi le prime schede arriveranno effettivamente sul mercato e saranno eseguiti i primi benchmark sarà possibile vedere quanto il documento sia veritiero.

Qui sotto, la tabella comparativa preparata da Intel.