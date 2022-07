Il papà di Doom lancia un nuovo sparatutto

John Romero è alla ricerca di programmatori esperti in Unreal Engine 5.

Nonostante siano passati quasi trent'anni dal suo lancio, Doom conserva un fascino speciale, dovuto in particolare dal modo in cui è riuscito a cambiare l'intero panorama dei videogiochi nei primi anni 90.

Allo stesso modo i suoi creatori - in particolare John Carmack e John Romero - sono diventati delle specie di celebrità, e ogni loro mossa da allora causa una certa sensazione.

Non stupisce quindi che il web si sia entusiasmato per il recente annuncio fatto da Romero Games, la casa di produzione di videogiochi indipendente fondata da John Romero e dalla moglie Brenda: la creazione di un nuovo sparatutto in prima persona.

Non si tratterà di un gioco collegato in alcun modo a Doom o ad altri titoli nuovi; come recita l'annuncio, sarà invece una «IP [Proprietà Intellettuale, NdR] nuova e originale».

I dettagli attualmente sono proprio scarsi: Romero Games s'è limitata a far sapere che si tratta di uno sparatutto, e che sarà sviluppato in collaborazione con un distributore importante; quanto al resto «è ancora troppo presto per condividere qualunque altra informazione».

L'unica ulteriore informazione che è possibile ottenere riguarda il motore che sarà usato per il gioco: l'annuncio afferma infatti che l'azienda sta cercando in particolare programmatori che abbiano esperienza con il recente Unreal Engine 5, rilasciato da Epic Games pochi mesi fa.