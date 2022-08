Amazon compra iRobot, la mamma dei Roomba

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-08-2022] Commenti (2)

In cambio di 1,7 miliardi di dollari, Amazon ha acquisito iRobot, l'azienda nota per gli aspirapolvere robot Roomba che entrano quindi a far parte della famiglia dei prodotti Amazon insieme a Kindle, Echo, Fire TV e via dicendo.

Colin Angle, attualmente CEO di iRobot, continuerà a guidare l'azienda; Dave Limp, vicepresidente senior della divisione Devices di Amazon, ha affermato che questa unione porterà a «inventare nuovi modi che rendano più semplici e piacevoli le vite degli utenti».