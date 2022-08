Windows, impossibile aprire i file XPS per colpa di un aggiornamento

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-08-2022] Commenti

Nemmeno in agosto Microsoft si concede un po' di vacanza, ma prosegue invece nella discutibile pratica di rilasciare aggiornamenti per Windows che da un lato risolvono problemi e dall'altro ne creano di nuovi.

L'ultimo della serie è l'update KB0514666 - peraltro già noto per creare difficoltà alle stampanti e alla barra della lingua - che, a quanto pare, rende difficile l'apertura di certi file XPS.

In particolare, stando a quanto dichiarato da Microsoft stessa, dopo l'installazione dell'aggiornamento il programma XPS Viewer rischia di non riuscire ad aprire i file XPS realizzati in certe lingue diverse dall'inglese, come il giapponese e il cinese (ma non solo).

Purtroppo, una soluzione non c'è. Gli sviluppatori hanno fatto soltanto sapere che stanno lavorando a una soluzione e che questa arriverà attraverso uno dei prossimi aggiornamenti. Semplicemente disinstallare l'update KB0514666 potrebbe non risolvere.