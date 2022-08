La spesa? Si paga col palmo della mano, senza estrarre il portafoglio.

Grazie alla tecnologia Amazon One, non è più necessario.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-08-2022] Commenti (1)

Qualche anno fa, Amazon ha presentato la tecnologia Amazon One, un sistema di riconoscimento biometrico pensato per facilitare i pagamenti, poiché consente all'utente di non dover portare con sé alcun dispositivo: detto riconoscimento, infatti, avviene tramite la scansione del palmo della mano.

Il sistema, già adottato per i negozi d'abbigliamento Amazon Style, ora si prepara a sbarcare in 65 supermercati: si tratta di altrettanti negozi della catena Whole Foods, che Amazon ha acquisiti nel 2017, situati in California.

Per entrare a far parte del programma Amazon One, si potrà semplicemente entrare in uno dei negozi Whole Foods che lo supportano, dove si potrà sottoporre a scansione i palmi delle mani in uno degli appositi chioschi. Sarà inoltre necessario fornire un numero di carta di credito e un numero di telefono, accettare le condizioni d'uso imposte da Amazon.

Una volta conclusa questa operazione, si potrà già fare la spesa; all'uscita, una volta completata la scansione dei prodotti, non si dovrà estrarre il portafogli ma naturalmente si dovrà passare la mano sopra allo scanner. L'addebito sulla carta indicata in fase di registrazione avverrà automaticamente.

Nel presentare l'iniziativa, Amazon ha sottolineato anche alcuni punti importanti per la sicurezza delle informazioni personali fornite dagli utenti. Ha precisato che le immagini delle mani, una volta acquisite, non rimangono conservate negli apparecchi presenti nei negozi (da cui vengono invece cancellate) ma vengono crittografate e quindi spedite ai server dedicati a fornire le funzionalità Amazon One.

È evidente come l'obiettivo di Amazon sia cambiare il modo in cui si fanno gli acquisti - basti pensare all'iniziativa, dal successo altalenante - dei supermercati "senza casse", o all'introduzione dei "carrelli intelligenti" acquisendo, allo stesso tempo, dati sugli utenti e legandoli strettamente a sé: chi infatti, tra quanti accoglieranno con entusiasmo i pagamenti biometrici, vorrà tornare in un supermercato "normale"?

Ecco quindi che Amazon potrà vendere alle catene concorrenti le proprie soluzioni, ampliando ulteriormente la propria raccolta di dati su persone a cui poter proporre - via email, ma sicuramente non solo - altri acquisti.