Apple si prepara a moltiplicare la pubblicità sull'iPhone

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-08-2022] Commenti (7)

Se siete utenti di prodotti Apple, e in particolare di iPhone e iPad, preparatevi a un cambiamento importante: presto aumenterà la pubblicità.

Secondo quanto riporta Bloomberg, Apple sarebbe intenzionata a triplicare il ricavato degli spot mostrati sui suoi dispositivi, portandolo da 4 miliardi all'anno a 12 miliardi all'anno.

Per far ciò, deve ampliare il numero di applicazioni che mostrano inserzioni pubblicitarie.

Se finora, infatti, la presenza di pubblicità è piuttosto limitata, nel prossimo futuro app come Maps, Libri, Podcast e TV+ inizieranno a offrire spazi in cui mostrare spot pubblicitari. La presenza di questi ultimi sarà inoltre potenziata anche dove essi già sono presenti, come l'App Store.

A quanto pare, negli ultimi tempi Apple ha condotto delle ricerche per valutare la fattibilità dell'integrazione tra le ricerche condotte tramite Maps e la somministrazione agli utenti di annunci pubblicitari, con una particolare attenzione per gli esercizi commerciali locali: questi potranno ottenere maggiore visibilità nei risultati delle ricerche se accetteranno di pagare una certa quota.

Per quanto riguarda TV+, invece, la strada che a Cupertino sembrano voler percorrere è la stessa di quella intrapresa da Netflix: affiancare ai piani in abbonamento un piano gratuito (o quantomeno economico) che si finanzi con la pubblicità.

Viene da chiedersi in che modo gli utenti di prodotti Apple prenderanno questi cambiamenti: come reagiranno, per esempio, quanti acquistano un iPhone per potersi vantare di un'esperienza fluida e senza interruzioni vedendo che anch'esso è stato invaso dalla pubblicità?

E saranno ancora disposti a spendere le cifre necessarie per assicurarsi uno smartphone con il logo della mela morsicata, se dopotutto finisce per comportarsi come un prodotto Android qualsiasi?