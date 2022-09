Il Giappone dichiara guerra... ai floppy disk

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-09-2022] Commenti (1)

Se i lettori e i masterizzatori di CD e DVD stanno soltanto negli ultimi tempi scomparendo del tutto da computer desktop e portatili, i floppy disk hanno intrapreso la strada dell'estinzione già da parecchio tempo: sono semplicemente inadatti alle esigenze moderne in fatto di memorizzazione di dati.

Eppure sarebbe sbagliato affermare che siano completamente svaniti dalla scena informatica. Non solo perché fino al 2019 il Pentagono gestiva l'arsenale nucleare americano usando floppy da 8 pollici (una tecnologia nata negli anni '60) o perché a tutt'oggi Boeing adopera i più moderni dischetti da 3,5 pollici per aggiornare i software dei 747, ma perché in Giappone sono tuttora diffusi presso gli enti governativi.

Come ha fatto sapere su Twitter Kono Taro, Ministro per gli affari digitali, ancora oggi «circa 1900 procedure governative» prevedono l'utilizzo di supporti fisici che in altri settori sono stati destinati all'oblio, come i CD e, per l'appunto, i floppy disk.

«Rivedremo rapidamente queste procedure» ha poi dichiarato il Ministro in conferenza stampa, dando il via alla guerra contro le tecnologie sorpassate e forte del supporto del Primo Ministro Fumio Kishida, che ha commentato: «Dov'è che si riesce a comprare dei floppy disk, oggigiorno?».

Il piano complessivo prevede che gli uffici della pubblica amministrazione adottino largamente soluzioni basate sul cloud computing, operazione che ha tra gli scopi la riduzione delle lungaggini causati dall'uso di supporti fisici.

Nel mirino del Ministro per gli affari digitali non ci sono però soltanto i floppy: un'altra tecnologia che il ministro Kono vuol vedere scomparire è infatti il fax, anch'esso tuttora molto usato dagli uffici delle amministrazioni pubbliche e statali.

«Sto cercando di eliminare i fax, e ho ancora ogni intenzione di farlo» ha affermato.