Intel, le CPU Raptor Lake arrivano a 6 GHz

Durante il Technology Tour 2022, il gigante di Santa Clara ha infatti affermato che i processori basati sull'architettura Raptor Lake (ossia i Core di tredicesima generazione) sono in grado di operare nativamente a 6 GHz e che, se sottoposti a overlock e dotati di un adeguato raffreddamento ad azoto liquido, sono persino in grado di arrivare a 8 GHz.

Sebbene Intel sia in teoria in grado di sfornare processori che superano di 300 MHz quelli di AMD, però, ancora non è dato sapere quando la prima CPU capace di tali prestazioni sarà in commercio, né se si tratterà di un modello standard o se magari apparterrà alla serie speciale KS (processori dedicati ai desktop e con moltiplicatore sbloccato).

Sempre durante la presentazione, Intel ha affermato che i Raptor Lake, rispetto alla generazione precedente, migliorano le prestazioni durante le operazioni a singolo thread del 15%, e di ben il 41% durante lo operazioni a thread multiplo.

Com'è ormai abituale, infine, le CPU Raptor Like adottano sia E core (core che privilegiano l'efficienza) e P core (core che invece privilegiano le prestazioni), attivati a seconda delle necessità di elaborazione; in questa generazione di processori il numero di E core è raddoppiato, rispetto alla generazione precedente, le cache di livello 2 e 3 sono di dimensioni maggiori, e si introduce ufficialmente il supporto alle RAM DDR 5-5600.

La presentazione ufficiale dei processori Raptor Lake è fissata per il 27 settembre, mentre i primi esemplari dovrebbero arrivare sul mercato nel corso di ottobre.