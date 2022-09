Google ti avvisa se i tuoi dati finiscono nel web

Dal prossimo anno si potrà ricevere una notifica quando informazioni personali come numero di telefono e indirizzo entreranno tra i risultati della ricerca.

Da mercoledì 28 settembre gli utenti di Google hanno a disposizione, per tutelare la propria privacy nel web, uno strumento in più che si chiama Results about you.

Annunciata già a maggio questa funzionalità, che ha iniziato ad apparire nell'ultima versione dell'app Google per smartphone (ma è previsto che venga presto estesa anche al web), consente un accesso rapido a una pagina che spiega come chiedere a Google la rimozione di determinati risultati di ricerca, ossia quelli che contengono certe informazioni personali.

Numero di telefono, indirizzo di casa e indirizzo email sono tutti dati che potrebbero essere finiti nel web senza un buon motivo e per i quali è lecito chiedere a Google la rimozione dall'indice delle pagine che li contengono.

L'invio della richiesta è, ora, molto più semplice che in passato: è sufficiente toccare il menu identificato dai tre puntini in verticale e scegliere la voce Rimuovi risultato.

La soddisfazione della richiesta, d'altra parte, non sarà automatica: dovrà prima essere analizzata e approvata da Google, per evitare che lo strumento venga adoperato in maniera abusiva.

Inoltre deve essere chiaro che, anche in caso di responso positivo, i dati saranno rimossi dall'indice di Google e non direttamente dalla pagina web che li ha pubblicati; se si desidera che svaniscano anche da lì, sarà necessario contattare il gestore del sito.

Inoltre, sempre dalla funzionalità Results about you (la cui traduzione ufficiale in italiano al momento non è nota), a partire dall'inizio del 2023 sarà possibile attivare un sistema di notifiche che avviserà l'utente quando nuovi risultati di ricerca che includeranno informazioni personali saranno inseriti nell'indice di Google.

L'opzione non è attiva automaticamente per evitare che i personaggi più noti vengano subissati di notifiche; le "persone comuni", d'altra parte, vorranno probabilmente attivarla per poter essere informati immediatamente quando i loro dati personali possono finire sotto gli occhi di chiunque.