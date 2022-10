Windows, Office e Xbox sbarcano nel metaverso di Facebook

Altro che Zoom: le riunioni si faranno tramite la realtà virtuale, e anche i videogiochi non saranno più gli stessi.

Se pensavate che, almeno all'interno della realtà virtuale, poteste essere liberi dall'onnipresenza di Microsoft e dei suoi software, il gigante di Redmond è pronto a ricordarvi che al suo abbraccio non si sfugge.

Durante l'evento Meta Connect, in cui Meta ha presentato le proprie soluzioni per il metaverso, come i caschi per la realtà virtuale Quest Pro e Quest 2, il CEO di Microsoft Satya Nadella è apparso per far sapere a tutti che anche qui vedremo Windows, Office, Teams e Xbox.

L'obiettivo iniziale è portare il metaverso nel mondo aziendale. Per questo - afferma Nadella - «Forniremo a Meta Quest un'esperienza immersiva per le riunioni tramite Microsoft teams, garantendo agli utenti modi nuovi per connettersi l'uno con l'altro. Connessione, condivisione, e collaborazione potranno essere portate avanti come se ci si incontrasse di persona».

Teams visto tramite i caschi VR di Meta offrirà il supporto agli avatar già in uso sui PC, e potrà essere utilizzato direttamente dalle Horizon Workrooms di Meta.

Le possibilità non saranno limitate unicamente alle riunioni: Microsoft prevede che gli utenti possano anche usare Windows 365 tramite i dispositivi Quest, potendo così accedere a tutte le applicazioni esistenti per Windows, compresa la suite Microsoft Office.

«Con l'arrivo di Windows 365 su Quest» - spiega ancora Nadella - «avremo un modo nuovo di fruire in streaming dell'intera esperienza Windows, comprese le app personalizzate, i contenuti e le impostazioni, direttamente tramite i dispositivi VR, con tutta la potenza di Windows e delle applicazioni Windows».

Per quanto riguarda l'utilizzo di Office, gli utenti non avranno accesso a versioni tridimensionali delle applicazioni che compongono la suite, ma a più note versioni in 2D accessibili sotto forma di applicazioni web; l'idea di creare versioni native per la realtà virtuale di Word, Excel e soci prenderà forma soltanto se l'interesse e l'uso delle versioni "tradizionali" prenderà piede.

Dopotutto, altre volte la realtà virtuale è stata spacciata come l'inevitabile evoluzione dell'informatica, e ancora questa rivoluziono non s'è, in realtà, vista.

Ad aiutare la transizione potrebbero essere i videogiocatori, e per questo motivo Microsoft ha incluso nei programmi per il metaverso anche l'offerta Xbox Cloud Gaming: il piano prevede di consentire ai possessori di Xbox Game Pass Ultimate di effettuare lo streaming dei videogame per Xbox, giocando su uno schermo proiettato all'interno del mondo visibile tramite il casco Quest.