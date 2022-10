Chrome si prepara ad abbandonare i Windows ''vecchi''

Le versioni 7 e 8.1 di Windows non saranno più supportate, ma sono usate ancora da oltre 100 milioni di utenti.

Per chi ama utilizzare l'accoppiata formata da Windows 7 o Windows 8.1 e Google Chrome, il tempo delle decisioni sta per arrivare.

Google ha infatti annunciato che a partire dal 7 febbraio 2023, giorno in cui dovrebbe essere rilasciato Chrome 110, quelle vecchie versioni del sistema operativo di Microsoft non saranno più supportate dal browser.

«Dovrete assicurarvi che i vostri dispositivi adoperino Windows 10 o successivi per continuare a ricevere le future versioni di Chrome» spiega Google che, illustrando le motivazioni che l'hanno portata a scegliere proprio quella data, aggiunge: «Ciò corrisponde alla fine del supporto, da parte di Microsoft, a Windows 7 ESU e del supporto esteso a Windows 8.1, fissata per il 10 gennaio 2023».

Ciò non significa che, a partire dal prossimo febbraio, le vecchie versioni di Chrome in uso sotto Windows 7 e Windows 8.1 cesseranno di funzionare; continueranno invece a farlo ma, non ricevendo più aggiornamenti di alcun tipo, resteranno esposte a eventuali bug e problemi di sicurezza scoperti e corretti nelle versioni successive, come d'altra parte succederà anche ai sistemi operativi stessi.

Si potrebbe pensare che, tutto sommato, questo cambiamento riguardi un numero limitato di computer. Eppure, stando ai dati di StatCounter, a livello globale tuttora il 10% di tutti i dispositivi con Windows monta Windows 7: si tratta di oltre 100 milioni di PC, usati non soltanto da utenti privati ma anche in ambito aziendale.

Se si considerano i dati relativi a Windows 8.1, la faccenda è un po' diversa: il mai troppo amato sistema è attualmente adoperato ancora dal 2,7% del totale, che corrisponde comunque ancora a diversi milioni di macchine.

Se fino a oggi avete resistito all'avanzata di Windows 10 e 11, probabilmente è arrivato il momento riflettere sulla necessità di cambiare versione; o magari, se non avete esigenze di software particolari che esistano solo nel mondo Windows, di prendere in considerazione l'idea di passare a Linux.