Come attivare i temi Educational nascosti in Windows 11

L'ultimo aggiornamento comprende tre nuovi temi dedicati agli studenti che usano Windows 11 SE ma che tutti possono installare.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-12-2022] Commenti

Con il rilascio del 2022 Update, Windows 11 ha guadagnato, oltre a qualche problema non indifferente, delle nuove funzionalità (come le schede in Esplora File) e dei nuovi temi per il desktop.

Questi temi sono dedicati agli studenti che utilizzano computer con Windows 11 SE, ma possono essere installati anche nelle altre edizioni di Windows 11.

Attivare gli Educational Themes non è impossibile per chi non usi Windows 11 SE; richiede soltanto di mettere mano al Registro di Sistema senza fare danni, poiché in caso contrario c'è la possibilità di danneggiare seriamente l'installazione di Windows.

La procedura prevede quindi innanzitutto di aprire l'editor del Registro di Sistema, operazione che si può compiere premendo Win + R, scrivendo regedit nella casella di ricerca e premendo quindi il pulsante OK.

Occorre quindi raggiungere la chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device, fare click con il tasto destro sulla cartella device e selezionare Nuovo -> Chiave.

Il nome da dare alla chiave è Education. All'interno della nuova chiave così creata, bisogna poi inserire un nuovo valore: per farlo si deve cliccare con il tasto destro sulla chiave stessa e selezionare Nuovo -> Valore DWORD (32-bit), assegnandogli poi il nome EnableEduThemes e il valore 1.

Infine, occorre riavviare il computer. Completata l'operazione, Windows procederà a scaricare i temi, che risulteranno infine visibili nella nota schermata della Impostazioni raggiungibile dal percorso Personalizzazione -> Temi.