Il “laptop” che trasforma lo smartphone in un vero computer portatile

Molti degli smartphone in circolazione, quanto a potenza di calcolo, potrebbero tranquillamente sostituire un computer portatile almeno nello svolgimento di compiti che potremmo definire "da ufficio", che possono andare dalla modifica di documenti alla navigazione in Internet.

Il problema è che lavorare su uno smartphone, ma anche su un tablet, spesso è più scomodo rispetto a svolgere la stessa operazione su un vero notebook: le dimensioni dello schermo, nonché la mancanza di una tastiera fisica e di qualche porta USB impediscono ai telefonini di sostituire completamente i computer "veri".

Per ovviare a questa difficoltà, e consentire di sfruttare le capacità di uno smartphone mettendo allo stesso tempo a disposizione delle periferiche che ne facilitno facilitino l'utilizzo, la giapponese HTL Corporation ha lanciato sul mercato WitH.

A prima vista, pare un normale laptop con schermo da 13,3 pollici o, più precisamente, un 2-in-1, dato che può essere usato come se fosse un tablet. In realtà, però, di un portatile offre solo schermo (un touchscreen con risoluzione Full HD), tastiera, e qualche altra periferica: per poter funzionare deve infatti essere collegato a uno smartphone Android, a un iPhone o a un iPad.

È infatti il sistema di uno di questi dispositivi, collegati tramite le porte USB-C dedicate, a essere eseguito sull'hardware del WitH il quale, oltre a tastiera e schermo, offre una porta mini HDMI, un jack da 3,5 mm, uno slot per schede microSD, alcune porte USB e un touchpad, oltre a una batteria da 5.000 mAh che consente di alimentare anche lo smartphone (o l'iPad) e promette fino a 6 ore di autonomia.

Manca quindi tutto ciò che fa di un laptop un laptop (processore, RAM, hard disk e via di seguito) e l'idea potrebbe essere interessante se il WitH fosse venduto a un prezzo molto contenuto: attualmente però si trova in vendita, tramite Amazon Japan (con spedizione internazionale), a 61.380 yen, ossia circa 420 euro.

È evidente che allo stesso prezzo è possibile trovare un portatile "tradizionale" che svolga esattamente lo stesso compito, e magari offra anche qualcosa in più. Tuttavia, l'idea resta interessante, poiché ci ricorda che quelli che abbiamo in tasca certamente non sono soltanto dei telefoni.