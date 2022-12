La tastiera meccanica con lo schermo sotto ai tasti

Il display visualizza animazioni realizzate con l'Unreal Engine 5, e anche giochi.

Quando si decide di acquistare una tastiera per il proprio PC ci si trova di fronte a una grandissima varietà di modelli con prezzi che partono da pochi euro e possono arrivare a diverse centinaia.

Il mercato delle cosiddette tastiere da gaming, poi, è particolarmente ricco, con prodotti che non soltanto sono stati costruiti per ridurre al minimo la latenza tra la pressione del tasto e l'esecuzione del comando, ma anche per essere accattivanti; così non si contano le varianti che dispongono di LED colorati disposti in maniera sempre più creative.

Per chi però non si accontenta degli ormai comuni LED, Finalmouse ha ideato Centerpiece, una tastiera meccanica che al di sotto dei tasti include uno schermo che viene usato per mostrare animazioni con cui personalizzare la tastiera stessa.

I tasti - ovviamente - sono trasparenti e, per non interferire con quanto visualizzato dallo schermo sottostante, portano l'indicazione della loro funzione (lettere, numeri, segni di punteggiatura e via di seguito) sul lato rivolto verso l'utente e non sulla faccia superiore.

L'idea è che chi adopera questa tastiera, che resta un prodotto dedicato ai gamer, non abbia bisogno di guardare i tasti per sapere che cosa premere e che, pertanto, la presenza dei simboli sul lato superiore dei tasti stessi non sia fondamentale.

D'altra parte, viene da chiedersi perché prendersi il disturbo di creare una tastiera con schermo integrato se poi la si dedica a chi la userà senza mai guardarla.

In realtà, più che una tastiera, la Centerpiece è un vero minicomputer: in grado di far girare le animazioni realizzata con Unreal Engine 5, dispone non solo di schermo ma anche di CPU e di GPU.

Viene fornita con alcune skin predefinite (che raffigurano pesci che nuotano, razzi, leoni, esplosioni in corrispondenza dei tasti premuti), tra le quali c'è anche un mini-gioco; ulteriori skin possono essere acquistate e scaricate da Steam.

Il lancio della Finalmouse Centerpiece, che adotta la tecnologia proprietaria LDGS (Laminated Display Circuit Glass) per gestire il passaggio dei segnali generati dai tasti meccanici attraverso il display, è previsto per il prossimo anno. Il prezzo annunciato è di 349 dollari.

Qui sotto, il video di presentazione.