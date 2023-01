Da Samsung un frigorifero con touchscreen da 32 pollici

Sostituisce il televisore della cucina e permette di controllare ogni apparecchio della Internet of Things.

Al prossimo CES, che prenderà il via a gennaio, Samsung presenterà un nuovo membro della famiglia di frigoriferi Bespoke Family Hub, per ora noto solo come Bespoke Family Hub Plus.

I frigoriferi Bespoke Family Hub, oltre a integrare le varie tecnologie sviluppate da Samsung in questo settore, sono caratterizzati da varie possibilità di personalizzazione in fase di ordinazione per quanto riguarda colori e materiali dei pannelli e presentano su una delle porte uno schermo touch dal quale gestire l'intero elettrodomestico.

Lo schermo serve anche per vedere ciò che è contenuto nel frigorifero senza aprirlo, gestire il calendario, avviare la riproduzione di musica, collegarsi alle videocamere di sicurezza e molto altro ancora, e fino a oggi poteva arrivare ad avere una diagonale lunga 21,5 pollici.

Si tratta di una misura già generosa ma per il modello del 2023 Samsung ha intenzione di ingrandire il touchscreen e portarlo sino a 32 pollici, per farne con ancora più convinzione il centro dal quale gestire tutti gli apparecchi della Internet-of-Things presenti in casa.

Tra gli usi suggeriti da Samsung, infatti, ci sono la gestione dell'illuminazione, degli interruttori di casa, l'apertura e la chiusura delle finestre, l'attivazione dei sistemi di sorveglianza e in generale l'accesso a tutti quei dispositivi IoT compatibili con la tecnologia di Samsung.

Inoltre, l'azienda coreana sogna che gli utenti usino il frigorifero per accedere ai loro file su OneDrive e Google Drive e visualizzare così le foto salvate nel cloud, e non manca nemmeno il supporto a Samsung TV Plus, il servizio di streaming di Samsung finanziato tramite la riproduzione di spot pubblicitari: l'idea è che il frigo possa sostituire il televisore della cucina, riproducendo musica o le ultime edizioni dei telegiornali.

Al momento non sappiamo quanto il frigorifero Bespoke Family Hub Plus costerà né quando sarà disponibile sul mercato, ma certamente tra pochi giorni, quando aprirà il CES, ci saranno nuove informazioni in merito.