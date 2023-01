Windows 11, riportare in vita il menu Start di W10

L'app Explorer Patcher ripristina il vecchio menu Start, consente di spostare la barra delle applicazioni e permette finalmente di personalizzare l'interfaccia di Windows 11.

Con il lancio di Windows 11, Microsoft ha introdotto alcuni importanti cambiamenti, alcuni dei quali non sono mai stati del tutto digeriti dagli utenti.

Per esempio, ha riscritto una parte della barra delle applicazioni e, così facendo, ha spostato il menu Start al centro eliminato alcune possibilità di personalizzazione, promettendo che sarebbero ritornate in futuro; a oltre un anno dal lancio, però, di quel ritorno ancora non c'è traccia.

Una della opzioni scomparse riguarda la possibilità di spostare la barra stessa nei diversi angoli del desktop; inoltre non è possibile decidere di spostare il menu Start sul lato sinistro, com'era in Windows 10.

Le prime versioni di Windows 11, fortunatamente, consentivano di operare sul Registro di Sistema per poter almeno spostare a sinistra il menu Start; con l'avvento del 2022 Update (ossia della versione 22H2) questa possibilità però è scomparsa.

Ciò non significa che tutto sia perduto: esiste infatti una piccola utility che consente non solo di rimettere il menu Start nella posizione originaria, ma anche di muovere la barra delle applicazioni sui vari lati dello schermo e molto altro ancora.

Tale utility si chiama ExplorerPatcher e si può scaricare gratuitamente da GitHub sotto forma di file eseguibile.

Completata l'installazione, la barra di WIndows 11 sarà stata automaticamente adattata per diventare il più simile possibile a quella di Windows 10: il menu Start, per esempio, sarà sul lato sinistro.

Aprendo le proprietà della barra delle applicazioni (basta fare clic con il tasto destro del mouse sulla barra stessa) è possibile operare ulteriori personalizzazioni: come già dicevamo, si può scegliere se spostare la barra su uno dei quattro lati dello schermo, oppure si può scegliere lo stile dei singoli elementi (se in linea con Windows 10 o in linea con Windows 11), o ancora operare su altre parti del sistema operativo.

ExplorerPatcher consente infatti di modificare anche altre impostazioni di Windows 11: per esempio, si può ripristinare in via definitiva il menu contestuale di Windows 10 in luogo di quello introdotto da Windows 11 (operazione che comunque si può eseguire, in via temporanea, premendo Ctrl + Shift mentre si clicca con il tasto destro del mouse).

ExplorerPatcher offre una vasta serie di opzioni che vale la pena esplorare se non ci si trova a proprio agio con l'interfaccia di Windows 11.

Quel che non sappiamo è fino a quando, considerata l'intenzione di Microsoft di separare la barra delle applicazioni da Esplora File (Explorer.exe) in uno dei prossimi aggiornamenti del sistema operativo, le funzionalità qui presentate continuino a operare intatte.