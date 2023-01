Apple Pencil catturerà colori e misure del mondo reale

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-01-2023] Commenti

Apre tutta una serie di nuove possibilità uno degli ultimi brevetti registrati da Apple, e scovato dal sito Patently Apple, riguardante la Apple Pencil, che diviene oggetto di un upgrade molto interessante.

In una prossima versione, infatti, lo stilo di Apple sarà in grado di "interagire" con il mondo reale, captando non soltanto i colori ma anche trame, consistenze e misure di qualsiasi oggetto.

Il compito di eseguire tutte queste operazioni è affidato a diversi sensori ottici integrati nella Apple Pencil, ciascuno dedicato a diverse lunghezze d'onda, che lavoreranno in collaborazione con una fonte di luce inserita anch'essa nello stilo.

L'incidenza della luce emessa sulle superfici, inoltre, servirà a rilevare le caratteristiche della superficie stessa, come trama e consistenza; il tutto, naturalmente, sarà poi trasmesso in modalità wireless a un dispositivo esterno (un iPad, per esempio) e i dati così raccolti potranno essere usati nelle applicazioni grafiche.

Le prospettive che questo brevetto apre sono, come dicevamo all'inizio, molto interessanti ma bisogna pur sempre ricordare che una richiesta di brevetto non si traduce immediatamente nell'applicazione pratica della tecnologia descritta: non sappiamo quanto tempo dovrà passare prima di poter vedere una Apple Pencil in grado di fare tutto ciò che Apple desidera.